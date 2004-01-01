Капитан Хук

Визуально-звуковой перформанс от знаменитых мурманских барабанщиков – коллектива DrumTamTam.

В основе творчества музыкантов лежит переосмысление звучания этнического барабана, а главной идеей служит попытка показать и изменить представление об этом инструменте, объявив его полноценным героем эстрады и концертных залов, а не вечным спутником бродячих артистов.

В рамках серии уличных перформансов «Сей-час»