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Капитан Хук

Концерт знаменитых мурманских барабанщиков – коллектива DrumTamTam

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События: Концерты.

Визуально-звуковой перформанс от знаменитых мурманских барабанщиков – коллектива DrumTamTam.

В основе творчества музыкантов лежит переосмысление звучания этнического барабана, а главной идеей служит попытка показать и изменить представление об этом инструменте, объявив его полноценным героем эстрады и концертных залов, а не вечным спутником бродячих артистов.

В рамках серии уличных перформансов «Сей-час»

Цены

Вход свободный

Подробная информация в группе ВК

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