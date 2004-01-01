KammerRomanse – русско-норвежский коллектив, исполняющий классическую музыку. Состоит он из четырех музыкантов, живущих в разных, хоть и соседних странах. Последние несколько лет квартет гастролировал по Северной Норвегии и России, а теперь готов дать концерт на международном культурном фестивале Птица Баренц 2017 в Мурманске!



Уже совсем скоро в зале областной филармонии состоится российская премьера произведения, написанного для соло-кларнета и фонограммы, «Polar Vortex» композитора Кристин Нордервал, которая специально прилетит на выступление из Осло. Также в программе прозвучат: сочинение норвежского композитора Бьерне Исаксена «Лакримае», «Karakeino Farvel» Фольке Стромхольма и Трио ля-минор Георгия Свиридова.



Исполнители:

Анна Роструп (кларнет, Норвегия)

Николай Гирунян (виолончель, Норвегия)

Евгений Попов (скрипка, Россия)

Петр Макаров (фортепиано, Россия)