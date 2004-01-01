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Kammerromanse

Российско-норвежский концерт

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События: Лекции, Концерты.

KammerRomanse – русско-норвежский коллектив, исполняющий классическую музыку. Состоит он из четырех музыкантов, живущих в разных, хоть и соседних странах. Последние несколько лет квартет гастролировал по Северной Норвегии и России, а теперь готов дать концерт на международном культурном фестивале Птица Баренц 2017 в Мурманске!

Уже совсем скоро в зале областной филармонии состоится российская премьера произведения, написанного для соло-кларнета и фонограммы, «Polar Vortex» композитора Кристин Нордервал, которая специально прилетит на выступление из Осло. Также в программе прозвучат: сочинение норвежского композитора Бьерне Исаксена «Лакримае», «Karakeino Farvel» Фольке Стромхольма и Трио ля-минор Георгия Свиридова.

Исполнители:
Анна Роструп (кларнет, Норвегия)
Николай Гирунян (виолончель, Норвегия)
Евгений Попов (скрипка, Россия)
Петр Макаров (фортепиано, Россия)

Филармония
26 апреля
18:00
Цены

300 р.

Подробная информация: 45-08-67

Билеты можно приобрести:

на сайте Филармонии и в кассе (тел. 45-08-67)

через приложение ВК 

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