Kammerromanse
Российско-норвежский концерт
Российско-норвежский концерт
KammerRomanse – русско-норвежский коллектив, исполняющий классическую музыку. Состоит он из четырех музыкантов, живущих в разных, хоть и соседних странах. Последние несколько лет квартет гастролировал по Северной Норвегии и России, а теперь готов дать концерт на международном культурном фестивале Птица Баренц 2017 в Мурманске!
Уже совсем скоро в зале областной филармонии состоится российская премьера произведения, написанного для соло-кларнета и фонограммы, «Polar Vortex» композитора Кристин Нордервал, которая специально прилетит на выступление из Осло. Также в программе прозвучат: сочинение норвежского композитора Бьерне Исаксена «Лакримае», «Karakeino Farvel» Фольке Стромхольма и Трио ля-минор Георгия Свиридова.
Исполнители:
Анна Роструп (кларнет, Норвегия)
Николай Гирунян (виолончель, Норвегия)
Евгений Попов (скрипка, Россия)
Петр Макаров (фортепиано, Россия)
300 р.
Подробная информация: 45-08-67
Билеты можно приобрести:
на сайте Филармонии и в кассе (тел. 45-08-67)
через приложение ВК
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