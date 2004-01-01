132995

Intercessor

Выступление французской художницы-перформера Элизабет Сен-Жальм

0
Я иду
Ваша оценка
События: Встреча, Представления, Концерты.

Элизабет Сен-Жальм – французская художница-перформер, принадлежащая к движению Fluxus. На своем выступлении она предложит особый рецепт для дегустации – некую художественную интерпретацию местных кулинарных традиций в сочетании с молекулярной кухней.

Необычный костюм, музыкальное сопровождение, танцевальные импровизации и взаимодействие с публикой – основа перформанса, который вам точно захочется попробовать на вкус!

В рамках серии уличных перформансов «Сей-час»

Цены

Вход свободный

Подробная информация в группе ВК

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?