Films from the north

Tromsø International Film Festival – крупнейший кинофестиваль и значимое культурное событие Норвегии. Для тех, кому еще не довелось на нем побывать, команда TIFF’а уже много лет готовит специальную программу, позволяющую познакомиться с лучшими работами фестиваля, не покидая родного города.

В этом году короткометражные фильмы пристально рассматривают эмоции и переживания человека в меняющемся мире: от сказок о море и разборок односельчан до терзаний молодых и самоуверенных горожан. Женская и мужская линии истории переплетаются и объединяют персонажей из самых разных слоев общества. Все они запутались в пространстве между грёзами и реальностью. Как же далеко они смогут зайти, чтобы и дальше поддерживать видимость благополучия?