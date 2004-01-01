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Фантастик пластик

Инсталляция и перформанс от молодых художников севера – Олега Самойлова, Маши Бирюковой и Дарьи Орловой

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События: Выставки.

Однажды, Пластик вошел в нашу жизнь и стал дорогим другом и помощником. Сейчас мы с трудом можем представить наше существование без него. Скажем прямо, мы полюбили друг друга. Но не забывайте, что от любви до ненависти – один шаг, тем более, когда на кон поставлены «Пластиковый комфорт» и «Пластиковая угроза».

Порассуждать на тему «пластикового добра и зла» поможет тотальная инсталляция и перформанс от молодых художников севера – Олега Самойлова и Маши Бирюковой (Архангельск), Дарьи Орловой (Мурманск).

В рамках серии уличных перформансов «Сей-час»

Цены

Вход свободный

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