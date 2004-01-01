EGS - известный финский уличный художник, чья карьера началась в 80-х в Хельсинки, во время первой в стране волны граффити. Сейчас его работы можно увидеть на 25 континентах, более чем в 50 странах. Творчество художника связано с вопросами границ и идентичности, он любит импровизировать и исследовать новые пространства.

С 23 по 29 апреля EGS будет расписывать одну из стен в Мурманской областной научной библиотеке, а в заключительный день фестиваля представит готовый результат.