Digital Balke

В 2014 году Художественный музей Северной Норвегии представил большое собрание картин мастера романтизма – Педера Балке (1804-1887). Вскоре, в качестве продолжения, музей выпустил цифровую инсталляцию, сделав акцент на пейзажных работах художника. Цель выставки – одновременно укрепить и противопоставить драматичный взгляд живописца на северные ландшафты.

Стиль картин Балке всегда рассматривался как связующее звено между традициями романтизма и модернизма. Таким образом, у него есть общие черты с современной электронной музыкой в изучении новых путей художественного самовыражения. Не случайно в качестве звукового сопровождения выставки была выбрана пьеса, написанная электронным музыкантом из Тромсё – Gaute Barlindhaug.

Картины Балке будут показаны на трех видеоэкранах как в полном объеме, так и детально, раскрывая тем самым тонкости техники живописца. Также на одном из экранов посетители смогут увидеть некоторые цитаты из автобиографии художника.