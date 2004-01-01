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Бар-птица

Вечер барного отдыха, общения и зажигательных танцев!

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События: Вечеринки, Вечер отдыха.

Бар-Птица – это место встречи гостей и участников фестиваля после насыщенной программы, это вечер барного отдыха, новых знакомств, общения и, конечно, зажигательных танцев!

В пятницу 28 апреля для вас выступят Hakuna Matata и Maxim Zubov, а также гость вечера – Artem Anrilov (Москва), наш земляк, именитый диджей и музыкант с отменным взглядом на танцы и тек-хаус звучание.

В субботу 29 апреля вас ждет красивый вдумчивый idm от мурманских экспериментальных электронщиков – 23:59 и Jasnazima. Яркие, танцевальные, многогранные хаус сеты от Masha Vesna, Dima Dima, Dremin, Zubov, Art Various, а также великое и могучее техно от тяжеловеса From Nord.

Гарин
28 апреля
23:00
29 апреля
23:00
Цены

Вход свободный

Бронирование столов по телефону: 78-22-11

Подробная информация в группе ВК

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