Алице Масельникова - художник, куратор, координатор, и, как она сама себя называет, «нежный и преданный друг литературы», родом из Чехии. Девушка закончила политехнический университет Валенсии, художественную школу в шотландском городе Данди, а сейчас живет, учится и занимается различными арт-проектами в Швеции. В марте этого года, например, она выступила в качестве координатора международной ярмарки искусств SUPERMARKET 2017.

На своем сайте Алице пишет, что до сих пор находится в поиске, не боится экспериментировать и импровизировать. Во время встречи она расскажет о различных проектах и возможностях финансирования, пригласит к сотрудничеству и ответит на все вопросы студентов и преподавателей.