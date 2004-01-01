146051

Птичий хоровод

Выставка вышивки, флористики, росписи по дереву

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

В выставке участвуют клубы музея:

Клуб любителей вышивки «Северяночка».

Клуб основан в 2006 году. Мастерицы занимаются вышивкой крестом, гладью, ленточками. Возглавляет коллектив Наталья Александровна Черкасова.

Клуб флористов «Природа и творчество».

Это один из старейших клубов. В 2016 году клубу исполнилось 40 лет. Основной вид творческой деятельности клуба – флористика, а также изучение новых современных видов декоративно-прикладного творчества таких, как декупаж и скрапбукинг. Много лет руководит коллективом Валентина Викторовна Чапенко.

Клуб «Художественная роспись».

Объединение образовалось в 1999 году. Члены клуба знакомятся с красотой и богатством народных традиций в росписи дерева. Возглавляет клуб Татьяна Григорьевна Трыханкина.

Художественный музей
c 29 ноября по 30 декабря

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?