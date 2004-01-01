Птичий хоровод

В выставке участвуют клубы музея:



Клуб любителей вышивки «Северяночка».



Клуб основан в 2006 году. Мастерицы занимаются вышивкой крестом, гладью, ленточками. Возглавляет коллектив Наталья Александровна Черкасова.



Клуб флористов «Природа и творчество».



Это один из старейших клубов. В 2016 году клубу исполнилось 40 лет. Основной вид творческой деятельности клуба – флористика, а также изучение новых современных видов декоративно-прикладного творчества таких, как декупаж и скрапбукинг. Много лет руководит коллективом Валентина Викторовна Чапенко.



Клуб «Художественная роспись».



Объединение образовалось в 1999 году. Члены клуба знакомятся с красотой и богатством народных традиций в росписи дерева. Возглавляет клуб Татьяна Григорьевна Трыханкина.