Птичий хоровод
Выставка вышивки, флористики, росписи по дереву
Выставка вышивки, флористики, росписи по дереву
В выставке участвуют клубы музея:
Клуб любителей вышивки «Северяночка».
Клуб основан в 2006 году. Мастерицы занимаются вышивкой крестом, гладью, ленточками. Возглавляет коллектив Наталья Александровна Черкасова.
Клуб флористов «Природа и творчество».
Это один из старейших клубов. В 2016 году клубу исполнилось 40 лет. Основной вид творческой деятельности клуба – флористика, а также изучение новых современных видов декоративно-прикладного творчества таких, как декупаж и скрапбукинг. Много лет руководит коллективом Валентина Викторовна Чапенко.
Клуб «Художественная роспись».
Объединение образовалось в 1999 году. Члены клуба знакомятся с красотой и богатством народных традиций в росписи дерева. Возглавляет клуб Татьяна Григорьевна Трыханкина.
Выставка живописи, батика и росписи по коже Марины и Марии Таран
Выставка авторских текстильных кукол Валентины Азаровой