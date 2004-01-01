Ptica
Концерт талантливых мурманских музыкантов
Концерт талантливых мурманских музыкантов
Ура! Как здорово вернуться домой и поиграть для своих! Группа Ptica (Нотэберд) с новыми и старыми песнями в золотом большом составе! Лучший концерт в жизни!
Для Вас играют:
Рома – ударные
Артем – бас
Костя – эл.гитара
Тимур – духовые
Витя – вокал
Время и порядок выступлений:
250 р.
Вечер живой музыки. Выступают – «Perpetuum Mobile», Роман Резник, Екатерина Мишкина, Андрей Цевелев, Станислав Одиноков и «The Hoolz»