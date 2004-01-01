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Ptica

Концерт талантливых мурманских музыкантов

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События: Концерты.

Ура! Как здорово вернуться домой и поиграть для своих! Группа Ptica (Нотэберд) с новыми и старыми песнями в золотом большом составе! Лучший концерт в жизни!

Для Вас играют:

Рома – ударные

Артем – бас

Костя – эл.гитара

Тимур – духовые

Витя – вокал

Время и порядок выступлений:

23:59

Нотэбёрд

Деревянные киты

Плавучий док
21 января
20:00
Цены

250 р.

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