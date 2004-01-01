Ура! Как здорово вернуться домой и поиграть для своих! Группа Ptica (Нотэберд) с новыми и старыми песнями в золотом большом составе! Лучший концерт в жизни!

Для Вас играют:

Рома – ударные

Артем – бас

Костя – эл.гитара

Тимур – духовые

Витя – вокал

Время и порядок выступлений:

23:59

Нотэбёрд

Деревянные киты