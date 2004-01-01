Психология жизни

Как построить отношения с людьми понимая их характер? Мы все разные, но есть поступки и поведение, которые совпадают у большинства людей. Это объясняется общими чертами характера, которые влияют на то, как человек себя позиционирует в мире и какие решения он принимает.

В большинстве случаев можно по выражению лица, поведению и речи научиться понимать, что может преподнести нам конкретный человек. Мы приглашаем на мини-лекцию, которую ведет Марина Табейкина – практикующий психолог, автор передачи «Взрослые игры» на канале Арктик-тв, соведущая передачи «Визави на шпильках» на Большом радио. Приходите, и вы узнаете как научиться считывать характер и прогнозировать поведение!