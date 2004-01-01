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Пряности-Relax

Вечер отдыха в Art-cafe «Пряности»

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События: Ужин.

Не упустите шанс, провести свой незабываемый отдых в Art-cafe «Пряности» – заведении, где повышается настроение. В этих стенах мир играет совершенно другими красками! Вы сможете попробовать марокканскую и индийскую кухни, а также наши вкусные коктейли! «Пряности-Relax» – вечер, который удивит, развеселит и поможет интересно отдохнуть от трудовой рабочей недели! Драйв и яркие краски воплотит в известных хитах наша певица Лиля.

Пряности
3 июня
19:00
Цены

Бронирование столов по телефону: 42-24-54

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