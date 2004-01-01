Не упустите шанс, провести свой незабываемый отдых в Art-cafe «Пряности» – заведении, где повышается настроение. В этих стенах мир играет совершенно другими красками! Вы сможете попробовать марокканскую и индийскую кухни, а также наши вкусные коктейли! «Пряности-Relax» – вечер, который удивит, развеселит и поможет интересно отдохнуть от трудовой рабочей недели! Драйв и яркие краски воплотит в известных хитах наша певица Лиля.