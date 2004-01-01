Международный кинофестиваль в Тромсё возвращается в Россию с фильмом-концертом!

«Проводник», спустя 30 лет после грандиозной премьеры, вновь предстанет перед зрителями! Историко-приключенческая лента режиссера Нильса Гаупа основана на древней лапландской легенде малочисленного северного народа – саамов. Для режиссера – этнического саама – это был дебют, отмеченный по всему миру: четыре престижных европейских премии за лучшую режиссуру, а также номинация на «Оскар».

В 2017 году на Tromsø International Film Festival ленту переосмыслил международный коллектив музыкантов, – и новое музыкальное сопровождение картины, с традиционным горловым пением, ритмами кантри, электроникой, будет исполняться вживую на каждом концерте тура.