Игорь Клюшкин – член Союза художников России с 1984 года, старший преподаватель кафедры культурологии и искусства ЛГУ им. Пушкина. Автор тематических картин, пейзажей, портретов. Участник областных, региональных, республиканских, зарубежных выставок с 1977. Один из инициаторов создания «Галереи «М» – первой частной галереи Заполярья.

Проект художника Игоря Клюшкина «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы» посвящен русской провинции. В современной России более половины населения живет в городах численностью менее 100 тысяч жителей. Именно провинциальная Россия является источником, откуда появляются выдающиеся люди России: ученые, инженеры, художники, политики, музыканты, учителя, актеры и т.д.

Автор выставочного проекта, посетив несколько провинциальных российских городов, пришел к выводу, что очень многие дома в них, находятся в плачевном состоянии. Была поставлена задача, с одной стороны зафиксировать фасады провинциальных домов, являющихся «визитной карточкой» местности, а с другой стороны создать некую формулу, символ, знак провинции, которые будут привлекать туристов. Фасады – наиболее выразительная часть здания. Поэтому художник лапидарно компонует холсты, заполняя почти всю картинную плоскость их изображением.

Автор проекта активно использует фактуру, текстуру, тонкие и плотные наложения краски на холст, тем самым передавая следы времени на стенах здания. В каждом из этих домов жили люди в течении многих лет. Здесь они были счастливы, здесь игрались свадьбы, рождались дети, умирали старики, случались трагедии и происшествия. И все это, в какой-то мере отражалось на стенах и фасадах домов.

В экспозиции будет представлено около 40 холстов, на которых изображены фасады зданий, расположенных в разных городах России: Хвалынске, Самаре, Торжке, Сызрани, Карабаше, Сочи, Шлиссельбурге, Саратове, Рыбинск и т.д.

Вторая половина выставки посвящена цветам российской провинции. Она вносит лирическую ноту в экспозицию, в которой происходит диалог между достаточно «суровыми» изображениями фасадов и лирическим изображением букетов цветов.