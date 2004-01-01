ПроУлочки
Квест по городскому ориентированию
Квест по городскому ориентированию
Предлагаем вам приятно провести июньский выходной и принять участие в увлекательном квесте по городскому ориентированию!
Если вам от 14 до 30 лет и вы уверены в своих знаниях истории города- это мероприятие для вас!
В процессе прохождения квеста необходимо будет следовать карте, отвечая на каверзные задания и находить ответы на улицах Первомайского района г.Мурманска.
Три лучшие команды будут награждены памятными призами!
Для участия необходимо собрать команду из 3 человек и подать заявку в срок с 21 мая по 6 июня 2018 года с пометкой «ПроУлочки» по адресу электронной почты: creative@molodezh51.ru или в ЛС группы.
Дополнительная информация по телефону: 57-36-54