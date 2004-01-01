Протяни руку лапам
Акция помощи бездомным животным
Акция помощи бездомным животным
Группы помощи бездомным животным Подари шанс - Помощь бездомным животным и Добрые руки - поддержка бездомных животных, проводят акцию в помощь нуждающимся бездомным животным под названием «Протяни руку лапам».
Любой желающий сможет познакомиться, пообщаться и сфотографироваться с нашими подопечными, а также помочь им всем необходимым (сухой и влажный корм, амуниция, лекарства, лакомства).
Несколько часов позитива для вас и ваших деток, приходите всей семьёй! Поддержите нашу первую акцию и наших хвостиков, которые ищут свои дома.
Место проведения: Ринговый зал STAR DOG + КЛУБ «СОЮЗ» (г. Мурманск, ул. Сомова, 11).
Вход бесплатный