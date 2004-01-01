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Протяни руку лапам

Акция помощи бездомным животным

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События: Благотворительная акция.

Группы помощи бездомным животным Подари шанс - Помощь бездомным животным и Добрые руки - поддержка бездомных животных, проводят акцию в помощь нуждающимся бездомным животным под названием «Протяни руку лапам». 

Любой желающий сможет познакомиться, пообщаться и сфотографироваться с нашими подопечными, а также помочь им всем необходимым (сухой и влажный корм, амуниция, лекарства, лакомства).

Несколько часов позитива для вас и ваших деток, приходите всей семьёй! Поддержите нашу первую акцию и наших хвостиков, которые ищут свои дома.


Место проведения: Ринговый зал STAR DOG + КЛУБ «СОЮЗ»  (г. Мурманск, ул. Сомова, 11).

Город Мурманск
27 января
13:00 - 15:00
Цены

Вход бесплатный

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