28 мая Мурманская область отметит 80-летие! Именно в этот день в 1938 году был подписан Указ об ее образовании. Самый северный фронт Великой Отечественной войны, Арктические ворота России, край с уникальной промышленностью находится на территории Кольского Заполярья. Земля легенд, потрясающие красоты природы и люди особой закалки – это главное богатство нашего края.

27 мая на Центральном стадионе профсоюзов пройдет красочный праздник. В 13.00 на площади стадиона развернется ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, будут работать торговые ряды. В 14.00 для маленьких северян заработает игровая площадка с аниматорами, веселыми играми и конкурсами. В 14.20 состоится концерт сводного духового оркестра Мурманской области.

Заключительным аккордом празднования юбилея станет театрализованный концерт «Процветай, наш Кольский Край», который начнется в 15.00. В нем примут участие творческие делегации муниципальных районов и городских округов Мурманской области, а также звезды Российской эстрады.

В рамках празднования юбилея Мурманской области гарантирующий поставщик электроэнергии «КолАтомЭнергоСбыт» будет производить обмен старых ламп накаливания на новые, светодиодные. Компания предложит участникам праздника широкий ассортимент электротехнических товаров. А всех, кто на мероприятии внесёт плату за электроэнергию, ждёт беспроигрышная лотерея.