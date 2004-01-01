Пространство и время в творчестве художника Евгения Барского

Евгений Барский родился в Ленинграде в 1950 году, в семье инженера-строителя. Окончил рисовальные классы при Академии Художеств и Ленинградское художественное училище имени Серова, где его преподавателем был Борис Гринин.

После училища художник много путешествует, затем поступает в институт имени Репина и учится в мастерской Андрея Мыльникова. Почувствовав, что не является монументалистом, художник уходит в мастерскую станковой живописи Евсея Моисеенко. Заканчивает институт огромной дипломной работой «Утро БАМа» – герои картины – друзья художника, с которыми он познакомился живя на БАМе.

Во время написания диплома художника увлекает новая тема вулканов. Он уезжает на Камчатку, где пишет огромный холст посвященный извержению. В Ленинграде работу выставляют на Молодежной выставке в «Манеже».

Эта тема до сих пор волнует художника, которому довелось наблюдать начало извержения вулкана Безымянный на Камчатке. Он побывал на Сицилии, где жил на Этне, а в Неаполе был заворожен монументальным видом Везувия.

«Его собственная манера вырабатывается через осознание того, что человек живет на планете которая вращается в космосе, и это пространство безгранично и всесильно. И человек обладает настолько мощной фантазией, что может представить себе всю галактику. Поэтому он стремится не копировать природу, а изображать ее так, как она предстает перед мысленным взглядом человека»

В работах живописца Евгения Барского причудливо переплелись, казалось бы, несовместимые темы: грозная страна действующих вулканов – далёкая Камчатка с её сопками, цветными туманами, причудливыми очертаниями развёрстых кратеров, возвышающихся над застывшими потоками остановившейся лавы – и рафинированная, прозрачно-карнавальная Венеция, капризно вобравшая в себя черты и Западной и Восточной культуры; колыбель европейской культуры и классического изобразительного искусства Греция; лежащая далеко на Востоке страна восходящего солнца Япония…

«Мне не надо было искать себя – судьба раскручивалась с раннего детства», ‒ рассказывает художник. «Жизнь меня беспощадно колотила, но в конце концов оборачивалась ко мне благосклонно. Искусство было во мне и только нужно было обрести синяки, ушибы и научиться держать кисточку в руках. Энергия с детства проявлялась неукротимая. Жил всегда в состоянии поэтического озарения. Всего в искусстве достигал сам «мне всегда нужно было найти общее, суть предмета. Натура, сама жизнь меня потрясают с такой силой, что совладать со своими чувствами я могу уже только в мастерской…».