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Просто SkaSka

 СкаСочная ночь на «Чердаке»

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Ограничения: 21+ FC/DC
События: Вечеринки.

Выступление коллектива «Просто SkaSka». Ребята являют собой, пожалуй, единственный в своём роде бэнд формата «алко-ска». Их алколептическое шоу с танцами, под ядреные запилы духовой секции заставит купить абонемент на бар даже принципиального трезвенника!

PS. Такси до бара – бесплатное, для девушек по телефону 70-11-11. Привыкайте и запоминайте кодовую фразу «гоу в Чердак»!

Чердак
12 мая
23:00
Цены

Вход свободный

Бронь столов по телефону: 70-70-42

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