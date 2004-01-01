Ограничения: 21+ FC/DC

Выступление коллектива «Просто SkaSka». Ребята являют собой, пожалуй, единственный в своём роде бэнд формата «алко-ска». Их алколептическое шоу с танцами, под ядреные запилы духовой секции заставит купить абонемент на бар даже принципиального трезвенника!

PS. Такси до бара – бесплатное, для девушек по телефону 70-11-11. Привыкайте и запоминайте кодовую фразу «гоу в Чердак»!