153003

Просто о городском дизайн-коде

Скайп-встреча с Эркеном Кагаровым 

0
Я иду
Ваша оценка
События: Встреча.

Встреча организована стратегическим проектом «Креативный город - территория развития».  Она будет интересна дизайнерам, арт-директорам, предпринимателям, архитекторам, студентам профильных направлений.

Близится к завершению разработка дизайн-кода  Мурманска  -  свода инструкций и правил по оформлению входных групп, витрин, окон, остановок, киосков и внешних рекламных носителей на фасадах зданий и на улице.

Введение дизайн-кода коснётся прежде всего предпринимателей  -  от представителей федеральных сетей до малого бизнеса.

Встреча с Эркеном  Кагаровым  поможет разобраться,  зачем нужен дизайн-код, кем и как он разрабатывается, обсудить примеры и опыт его внедрения в Москве.
Эркен Кагаров работает в области графического дизайна 28 лет. Член Союза дизайнеров России, Академии графического дизайна, Art Directors Club Russia и Московского союза художников. Преподаёт в Британской высшей школе дизайна  и Typomania School. Работает арт-директором студии Артемия Лебедева. Участвовал в разработке 165 проектов.  Большая группа проектов связана с дизайном Москвы: навигация парка «Зарядье», проекты по благоустройству улиц и оформлению фасадов зданий, дизайн-код столицы.
Модератор встречи  -  Татьяна Батова, член союза дизайнеров Санкт-Петербурга, преподаватель кафедры искусств и дизайна института креативных индустрий и предпринимательства Мурманского арктического гуманитарного университета.

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?