Просто о городском дизайн-коде

Встреча организована стратегическим проектом «Креативный город - территория развития». Она будет интересна дизайнерам, арт-директорам, предпринимателям, архитекторам, студентам профильных направлений.



Близится к завершению разработка дизайн-кода Мурманска - свода инструкций и правил по оформлению входных групп, витрин, окон, остановок, киосков и внешних рекламных носителей на фасадах зданий и на улице.



Введение дизайн-кода коснётся прежде всего предпринимателей - от представителей федеральных сетей до малого бизнеса.



Встреча с Эркеном Кагаровым поможет разобраться, зачем нужен дизайн-код, кем и как он разрабатывается, обсудить примеры и опыт его внедрения в Москве.

Эркен Кагаров работает в области графического дизайна 28 лет. Член Союза дизайнеров России, Академии графического дизайна, Art Directors Club Russia и Московского союза художников. Преподаёт в Британской высшей школе дизайна и Typomania School. Работает арт-директором студии Артемия Лебедева. Участвовал в разработке 165 проектов. Большая группа проектов связана с дизайном Москвы: навигация парка «Зарядье», проекты по благоустройству улиц и оформлению фасадов зданий, дизайн-код столицы.

Модератор встречи - Татьяна Батова, член союза дизайнеров Санкт-Петербурга, преподаватель кафедры искусств и дизайна института креативных индустрий и предпринимательства Мурманского арктического гуманитарного университета.



