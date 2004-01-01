Планетарий «ПРОСТО КОСМОС» объявляет запись на показы открытой!

Записаться можно через форму в группе планетария или по тел. 45-08-58.

НОВОГОДНИЕ ПОКАЗЫ С ДЕДОМ МОРОЗОМ И СНЕГУРОЧКОЙ:

4 января

12:00 Вода – чудо природы 6+

13:30 Астрономия для детей 6+

5 января

12:00 Как Месяц к Солнцу в гости ходил 6+

13:30 Астрономия для детей 6+

6 января

12:00 Вода – чудо природы 6+

13:30 Астрономия для детей 6+

8 января

12:00 Как Месяц к Солнцу в гости ходил 6+

13:30 Астрономия для детей 6+

ПОКАЗЫ ФИЛЬМОВ:

2 января

12:00 Вода – чудо природы 6+

13:30 Астрономия для детей 6+

15:00 Призрак Вселенной 12+

16:30 IBEX. В поисках края Солнечной Системы 12+

3 января

12:00 Как Месяц к Солнцу в гости ходил 6+

13:30 Астрономия для детей 6+

15:00 Энергия Вселенной 12+

16:30 Зрение 12+

4 января

15:00 Археоастрономия Майя 12+

16:30 Возвращение на Луну навсегда 12+

5 января

15:00 Возвращение на Луну навсегда 12+

16:30 Темная материя 12+

6 января

15:00 Солнце – звезда нашей жизни 12+

8 января

15:00 Темная материя 12+

16:30 Далекие миры. Другая жизнь? 12+

9 января

12:30 Как Месяц к Солнцу в гости ходил 6+

14:00 Астрономия для детей 6+

15:30 Космонавтика для детей 12+

17:00 Энергия Вселенной 12+

18:30 Космонавтика для детей 12+

10 января

12:30 Как Месяц к Солнцу в гости ходил 6+

14:00 Астрономия для детей 6+

15:30 Космонавтика для детей 12+

17:00 Энергия Вселенной 12+

18:30 Космонавтика для детей 12+

Внимание! В связи с ограничениями в период неблагоприятной эпидемической обстановки максимальное количество зрителей составляет 6 человек.планетарий.