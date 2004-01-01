Просто Космос
Показы видеофильмов для всей семьи
Показы видеофильмов для всей семьи
Планетарий «ПРОСТО КОСМОС» объявляет запись на показы открытой!
Записаться можно через форму в группе планетария или по тел. 45-08-58.
НОВОГОДНИЕ ПОКАЗЫ С ДЕДОМ МОРОЗОМ И СНЕГУРОЧКОЙ:
4 января
12:00 Вода – чудо природы 6+
13:30 Астрономия для детей 6+
5 января
12:00 Как Месяц к Солнцу в гости ходил 6+
13:30 Астрономия для детей 6+
6 января
12:00 Вода – чудо природы 6+
13:30 Астрономия для детей 6+
8 января
12:00 Как Месяц к Солнцу в гости ходил 6+
13:30 Астрономия для детей 6+
ПОКАЗЫ ФИЛЬМОВ:
2 января
12:00 Вода – чудо природы 6+
13:30 Астрономия для детей 6+
15:00 Призрак Вселенной 12+
16:30 IBEX. В поисках края Солнечной Системы 12+
3 января
12:00 Как Месяц к Солнцу в гости ходил 6+
13:30 Астрономия для детей 6+
15:00 Энергия Вселенной 12+
16:30 Зрение 12+
4 января
15:00 Археоастрономия Майя 12+
16:30 Возвращение на Луну навсегда 12+
5 января
15:00 Возвращение на Луну навсегда 12+
16:30 Темная материя 12+
6 января
15:00 Солнце – звезда нашей жизни 12+
8 января
15:00 Темная материя 12+
16:30 Далекие миры. Другая жизнь? 12+
9 января
12:30 Как Месяц к Солнцу в гости ходил 6+
14:00 Астрономия для детей 6+
15:30 Космонавтика для детей 12+
17:00 Энергия Вселенной 12+
18:30 Космонавтика для детей 12+
10 января
12:30 Как Месяц к Солнцу в гости ходил 6+
14:00 Астрономия для детей 6+
15:30 Космонавтика для детей 12+
17:00 Энергия Вселенной 12+
18:30 Космонавтика для детей 12+
Внимание! В связи с ограничениями в период неблагоприятной эпидемической обстановки максимальное количество зрителей составляет 6 человек.планетарий.
Стоимость новогодних показов - 250 руб., остальные показы: детский билет - 100 руб., взрослый - 150 руб.