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ПроРок

Латино-рок-регги группа в Мурманске

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События: Концерты.

Повстанческо-Шаманский Оркестр ПроРок (ПШО ПроРок) – петербургский коллектив, исполняющий кактус-рок, являющийся смесью латино, рока и регги. На сцене с 1998 года.

Совершенно мистическим образом в творчестве группы сочетается уникальная, пропитанная аллюзиями и метафорами поэзия, перекликающаяся с творчеством Борхеса, Маркеса, Кортасара, Пелевина, Павича, Кастанеды с потрясающей энергетикой и профессионализмом живого рок-шоу в эстетике латино и регги. Позитивные и солнечные рок-регги-композиции сменяются магическими закатными ритмами, как будто подслушанными у шаманских костров мексиканских пустынь и, вобрав в себя их тайны, взрываются зажигательнейшим латино-роком, в лучших традициях повстанцев Команданте Че или мексиканских партизан-сапатистов на привале в джунглях.

Так же отметим, что творчество данного коллектива уникально для России, ведь исполнение латино-рока требует от музыкантов особой подготовки, огромного опыта и большой творческой фантазии.

Rock'n'Roll music bar
20 марта
19:00
Цены

от 300 р.

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