Пропаганда

На выставке посетители увидят коллекцию советских и норвежских агитационных плакатов 1930-1960-х годов.

Агитационный политический плакат в том виде, в котором мы его знаем, с короткими лозунгами и яркими образами, стал популярным в Норвегии в 1930-е годы. Он сложился под большим влиянием советской пропаганды. Советский плакат был обращен ко всем, и был понятен каждому. Многие норвежские профсоюзные активисты бывали в Советском Союзе и, очевидно, оказывались под влиянием популярной пропаганды, которую наблюдали там. У норвежских и советских плакатов, представленных на выставке, есть много общих черт и приемов, не только в том, что касается художественного оформления, но и смысла, и содержания.

Владелец коллекции советских плакатов – Ойвинд Нордслеттен, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в России с 2008 по 2011 гг., генеральный консул Королевства Норвегии в Мурманске с 2011 по 2013 гг. Он находил советские плакаты на блошиных рынках Москвы.

Норвежские плакаты, представленные на выставке, содержат лозунги политические агитации, а советские посвящены сельскохозяйственной тематике или обычной жизни советского человека.

В Норвегии, как и в Советском Союзе, агитационные плакаты являлись важным и мощным инструментом для пропаганды властей и политических партий. В настоящее время плакаты, главным образом, используются в коммерческих целях, в качестве рекламы, а политические движения и власть предпочитают знакомить нас со своими лозунгами, позицией и приоритетами через современные средства массовой информации.