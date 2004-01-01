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Произведения первобытного искусства

Выставка из коллекции факсимильных репродукций «Дар Нади Леже»

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События: Выставки.

Факсимиле (от лат. fac simile «делай подобное») – это воспроизведение оригинала точно, со всеми подробностями. Такие репродукции передают индивидуальные художественные качества работы, его цвет, материал, фактуру поверхности, даже характер мазка, свойственный тому или иному художнику. Техника их изготовления сложна, она сочетает типографический способ с ручной доработкой.

В Мурманском областном художественном музее гости увидят несколько работ из собрания музея, например, «Изображение лошади в пещере Ласко» и другие.

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Вход свободный

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