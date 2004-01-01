Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее.

На выставке будут представлены 8 этюдов с картины малоизвестного художника, краеведа Евгения Федоровича Бартольда. Художественная работа написана в 1933 году и является уникальным экспонатом. Полотно размером в 12 метров в ширину представляет панораму Мурманска 1930-х гг. Размеры картины настолько велики, что экспонировать оригинал оказалось невозможным, поэтому посетителям будут представлены этюды с картины. Посетители увидят Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И. И. Месяцева, Мурманский морской торговый порт и другие исторические здания Мурманска в художественном исполнении Е. Ф. Бартольда. В году исполняется 85 лет с года создания полотна.

Выставка сопровождается современными фотографиями и информационными текстами.