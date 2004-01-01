Программа концерта:

А. Виницкий – Рэгтайм

А.Виницкий – Прогулка в блюзовом настроении

А.Виницкий – Бразильская фантазия

А.Виницкий – Баллада «Евгения»

А.Виницкий – Самба для пятерых

А.Виницкий – Жду тебя сегодня вечером в маленьком кафе

Э.Дарем – «Топси»

Г.Бетти – Се Си Бо

П.Дезмонд – Играем на пять

А.Виницкий – Попурри на темы Ю.Саульского

Программа исполнялась в лучших залах страны и на фестивалях джазовой и камерной музыки.

Музыка Александра Виницкого написана для пяти солистов – виртуозов, и обладает как демократичностью мелодического материала, так и виртуозностью сольных партий и высокими техническими и художественными требованиями в ансамблевой игре. В сочинениях для квинтета А. Виницкого много ярких мелодий и виртуозных импровизаций.

В программе звучат аранжировки и импровизации известных джазовых тем, которые стали классикой джазовой музыки. Это – «Играем на пять» Пола Дезмонда, «Се Си Бо» Генриха Бетти, «Топси» Эдди Дарема, Самба «Брось грустить» Тома Жобима. Можно смело назвать эти композиции шедеврами джаза.

Оригинальные сочинения крупной формы А. Виницкого, такие как «Бразильская фантазия» и «Прогулка в блюзовом настроении», обладают панорамностью, изобретательной аранжировкой, богатым гармоническим и ритмическим языком, виртуозными партиями, великолепными ансамблевыми эпизодами и яркой мелодичностью в сочетании с бразильской ритмикой.

Аранжировка Александра Виницкого для гитары и струнного квартета известной темы «Топси» великого американского композитора Э. Дарема получила самую высокую оценку дочери Эдди Дарема, которую зовут «Топси».