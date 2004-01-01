Прогулка по Италии

Программа концерта:



I отделение

А.Вивальди Концерт ре минор

Т.Альбинони Концерт Си бемоль мажор

А.Марчелло Концерт ре минор



II отделение

Дж.Б.Платти Концерт соль минор

В.Беллини Концерт Ми бемоль мажор

А.Паскулли Фантазия на темы из оперы Г.Доницетти "Фаворитка"





Алексей Балашов окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, затем совершенствовался у таких известных гобоистов, как Франсуа Лелё (Мюнхенская высшая школа музыки, Германия), Кристиан Шмитт (Штутгартская высшая школа музыки, Германия), Алексей Огринчук (Женевская консерватория). Является лауреатом многих международных фестивалей и конкурсов в России и за рубежом.

В 2009 году Алексей Балашов – приглашённый артист Большого симфонического оркестра им. П.И.Чайковского под управлением народного артиста России В.И.Федосеева. С 2010 по 2013 – артист Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением народного артиста СССР Юрия Симонова. В 2013 году – художественный руководитель оркестра Царской Башни Московского Кремля. В настоящее время – руководитель ансамбля солистов «Art Style». Часто солирует на лучших концертных площадках России и Европы. Выступал с сольными программами на радиостанциях «Орфей» и «Еврорадио». В 2011-2012 годах Алексеем Балашовым был осуществлён проект «Гобой в истории музыки». Много гастролирует по России, Украине, Молдавии, Румынии, Германии, Испании, Казахстану, Китаю, Финляндии и Швеции. В репертуаре Алексея Балашова – почти все основные произведения, написанные для гобоя, от музыки барокко до современных авторов.



«Мурманск-классик-квинтет»



