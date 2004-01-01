Progressive PreParty

Ограничения: 18+

Уже в этом месяце в двух столицах нашей большой и необъятной пройдет этот по истине культовый фестиваль! Мурманск – это город, который принимал в гости таких великих артистов как Dash Berlin, Aly & Fila, Chicane, Above & Beyonde, поэтому мы решили не оставаться в стороне и присоедениться к этому рейву, сделав отличное party в стиле Trance & Progressive!

В эту ночь для Вас будут играть люди, в чьих сердцах живет этот стиль и эта стихия...

Мы ждем всех, кто хочет полетать вместе с нами!

Line up:

FORTY CATS

GABUR

URGO