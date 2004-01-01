Progressive PreParty
Вечеринка в стиле Trance & Progressive в Dj Bar Гарин!
Уже в этом месяце в двух столицах нашей большой и необъятной пройдет этот по истине культовый фестиваль! Мурманск – это город, который принимал в гости таких великих артистов как Dash Berlin, Aly & Fila, Chicane, Above & Beyonde, поэтому мы решили не оставаться в стороне и присоедениться к этому рейву, сделав отличное party в стиле Trance & Progressive!
В эту ночь для Вас будут играть люди, в чьих сердцах живет этот стиль и эта стихия...
Мы ждем всех, кто хочет полетать вместе с нами!
Line up:
FORTY CATS
GABUR
URGO
Дополнительная информация по телефону: 78-22-11
Пивная вечеринка в Пинте!
Врывайся в ночной кутёж на позитивной ноте