Ограничения: 16+

Как пишет автор пьесы – Душан Ковачевич, известный сербский драматург, история невероятная, но правдивая.

В кабинете преуспевающего главного редактора – Тейо Край появляется пожилой посетитель с сумкой, полной рукописей, и огромным чемоданом. Странный мужчина принес чужие рукописи и настойчиво требовал их опубликовать.

Это история о судьбе двух людей, представителей разных поколений, взглядов, идеалов. О том, как собственные амбиции, ложные приоритеты, никчемные карьерные победы, кажущееся благополучие разрушают нас. Мы забываем о самом главном – своей семье. Так Тейо был беспощаден в своем невнимании к родным. Предательство его отразилось на жизни самых близких и дорогих людей. Но вот бумеранг вернулся… В остроумных диалогах героев смех и слезы, боль, горечь, отчаяние… Чувство вины и запоздалое раскаяние. И душевная близость этих уже далеко не чужих людей.