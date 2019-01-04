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Профи

Пьеса о писателе-диссиденте, ставшем директором издательства и променявшим революционные идеалы на комфорт и богатство. 

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Ограничения: 16+
События: Спектакли.

Как пишет автор пьесы – Душан Ковачевич, известный сербский драматург, история невероятная, но правдивая.

В кабинете преуспевающего главного редактора – Тейо Край появляется пожилой посетитель с сумкой, полной рукописей, и огромным чемоданом. Странный мужчина принес чужие рукописи и настойчиво требовал их опубликовать.

Это история о судьбе двух людей, представителей разных поколений, взглядов, идеалов. О том, как собственные амбиции, ложные приоритеты, никчемные карьерные победы, кажущееся благополучие разрушают нас. Мы забываем о самом главном – своей семье. Так Тейо был беспощаден в своем невнимании к родным. Предательство его отразилось на жизни самых близких и дорогих людей. Но вот бумеранг вернулся… В остроумных диалогах героев смех и слезы, боль, горечь, отчаяние… Чувство вины и запоздалое раскаяние. И душевная близость этих уже далеко не чужих людей.

Атлантика
30 ноября
19:00
1 декабря
19:00
21 декабря
19:00
4 января 2019
19:00
Цены

450-550 р.

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