Прочитать о войне, чтобы помнить…

Важным этапом разгрома немецко-фашистских войск на Кольском полуострове была наступательная Петсамо-Киркенесская операция частей Карельского фронта и Северного флота, проведенная с 7 по 30 октября 1944 года. Это была крупная победа в ходе Великой Отечественной войны и больше того – в истории Второй мировой войны.

За три недели боев советские войска продвинулись на запад на 100-150 км, освободили на русской, финской и норвежской территории 140 населенных пунктов, в том числе такие крупные, как Петсамо (Печенга), Киркенес, Луостари, Тарнет, Наутси, Нейден, Сванвик. Эта битва еще раз доказала стратегическое значение Кольского Севера для всего государства.

Раздел книжной выставки «На завершающем этапе» знакомит с изданиями, в которых представлены документы, карты-схемы и фотографии о ходе Петсамо-Киркенесской операции на территории Мурманской области и Северной Норвегии. Так, на выставке можно познакомиться с такими работами, как «Освобождение Восточного Финнмарка», «Это было на Карельском фронте», «Великая Отечественная без грифа секретности: книга потерь», «Война в Арктике», «Дорога огненной памяти» и др.

Особого внимания заслуживают книги из раздела «Все вместе память сохраним», в который вошли мемуары участников событий Петсамо-Киркенесской оперции. Это книги Героев Советского Союза В. Н. Леонова «Готовься к подвигу» и В. И. Щербакова «Заполярье – судьба моя», почетного гражданина г. Мурманска Л. В. Журина «Прощайте, скалистые горы…», «Бери шинель, пошли домой…».

Большой интерес представляют книги краеведа и писателя М. Г. Орешеты «Лиинахамари», «Рыбачий», издания о памятниках и памятных местах Печенгского района.