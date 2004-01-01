Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека продолжает цикл публичных чтений отделения Российского исторического общества.

Очередную лекцию прочитает кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета Александр Чапенко. Тема лекции «Проблемные вопросы истории стран Балтии в XX веке».

История стран Балтии в XX веке представляет собой одну из самых сложных и трудных для понимания и осмысления страниц в мировом историческом процессе. Прошлый век стал периодом, когда произошло становление государственности Эстонии и Латвии, воссоздание литовской государственности.

Александр Чапенко занимается изучением истории стран Балтии очень давно. Он является одним из немногих российских историков, кому довелось выступать на серьезных академических площадках Латвии, его работы по истории стран Балтии публиковались в Латвии, Литве и Эстонии. Александр Александрович активно работает в Российской ассоциации прибалтийских исследований, объединяющей как российских, так и прибалтийских историков, журналистов, публицистов и краеведов.