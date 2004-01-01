Пробежимся по воде

Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов. Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию, которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Этот день является уникальной возможностью напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для окружающей среды и развития общества.

Книги на выставке познакомят с самыми интересными фактами о воде, ее тайнами и особенностями, расскажут о реках, морях и океанах. Откуда появилась на Земле вода? Есть ли вода на других планетах? Как появилась жизнь на Земле и возможно ли это без воды? Заключен ли в воде источник энергии? Память воды – правда или миф?

С историей формирования водных ресурсов нашей планеты можно познакомиться в книгах Л. Гулевской «История Земли» и В.В. Орленка «Вода в истории Земли и планет». Ответы на самые загадочные вопросы, связанные с водой, даст книга О. О. Арсенова «Тайна воды». Удивительные свойства воды описаны в книге «Вода – необычное в привычном. Рассказы для любознательных». О жизни водных объектов расскажут книги А.С. Бернацкого «100 великих тайн океана», Ж.-И. Кусто «В мире безмолвия», С.Л. Вендрова «Жизнь наших рек». Узнать о водоемах Мурманской области вы сможете из книги гидрогеолога В.Н. Ананьева «Родники Мурманской области» и доктора биологических наук Н.А. Кашулина «Экологический калалог озер Мурманской области».

На выставке представлен ряд изданий, освещающих проблему загрязнения океана. Особый интерес вызывают книги И.А. Немировской «Нефть в океане. Загрязнение и природные потоки» и справочник Лео М.Л. Ноллета «Анализ воды».

Целый ряд книг на выставке посвящен влиянию воды на здоровье человека. Так, американский доктор Ховард Мурад в своей книге «Энергия воды. Источник молодости и здоровья» объясняет, что на самом деле происходит внутри нашего организма и вызывает старение и болезни. По его мнению, основной причиной болезней является уменьшение количества воды в тканях, поэтому наша задача - всего лишь насыщать клетки водой и удерживать ее в них.

Также вниманию читателей предлагаются журналы: «Вестник Российской академии наук», «Медицина труда и промышленная экология», «Здоровье», «Гигиена и санитария».