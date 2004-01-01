Про любовь

Ирина Строева увлеклась рисованием в детстве. В 7 лет заняла 1 место в городском конкурсе детского рисунка, посвящённого Дню Победы. В школьные годы была бессменным художником и редактором газеты.

Она всегда рисовала в свободное время, но это было только хобби, удовольствие.

Ирина профессионально занялась живописью в 2000 году, в этом же году состоялась её первая персональная выставка в Музее истории города и флота, по окончании которой она была принята в творческий союз художников г. Североморска.

За прошедшие годы состоялось 18 персональных выставок в городах Москва, Мурманск, Североморск.

Художница постоянно принимает участие в городских, областных, всероссийских и международных выставках, конкурсах и проектах.

В 2016 году участвовала в XX Международной выставке-конкурсе современного искусства «Российская Неделя Искусств», где заняла 2 вторых места в номинациях: «Фэнтези» и «Эзотерика».

Репродукции автора опубликованы в журнале-газете «Галерея», 2004г.; каталоге «Новые лица в искусстве», 2016г.; журнале «Ваенга» второй 2011 г. и третий выпуск 2016 г.; в периодической печати г. Североморска и Мурманска.

За большой личный вклад в эстетическое, культурное и нравственное воспитание жителей города и за активную выставочную деятельность Ирина неоднократно (2008, 2010, 2014 г.г.) награждалась благодарностью от Управления культуры и международных связей администрации и от совета депутатов ЗАТО г. Североморск.

Место проведения мероприятия: ул. Октябрьская, д.22, зал №1