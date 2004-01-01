Про героев и рыцарей

Все мальчишки в детстве представляют себя героями сказочных приключений, играют в рыцарей. У кого-то – деревянный меч, у кого-то – деревянный конь и обязательно – отважные товарищи, сражающиеся плечом к плечу против вымышленных драконов и пиратов. История рыцарей – это история храбрости и благородства. Читая о смелых и великодушных воителях, ребенок начинает понимать, что сила духа может быть даже важнее силы физической.

Энциклопедия «Рыцари» ответит на многие детские вопросы, нередко ставящие взрослых в тупик. На выставке можно взять книги о самых разных рыцарях: «Король Артур и Крестовый поход» Кевина Кроссли-Холанда, «История рыцаря Эльтарта, или Сказки Синего леса» Алексея Олейникова, «Там – рыцарь Дракона» Ю Сальмсона. О приключениях современных мальчишек и девчонок, заброшенных в мир Сорока Островов, рассказывают «Рыцари Сорока Островов» Сергея Лукьяненко. Шотландская легенда «Рыцарь-Эльф», книги Владислава Крапивина «Тень каравеллы» и «Голубятня на желтой поляне» – это произведения о детской храбрости и верной дружбе.

Выставка приурочена ко Дню защитника Отечества, поэтому здесь можно найти книги о настоящих героях настоящей войны. Книги о детях, взваливших на себя недетскую ношу, о тех, кто не сдался, не отступил и не струсил: «Сын полка» Валентина Катаева, «Там, за чертой блокады» Михаила Сухачева, «У войны маленьких не бывает» Татьяны Кудрявцевой.