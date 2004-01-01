Спектакль о любви, о верности, о нежности и о войне

Ограничения: 12+

Война вторгается в жизни людей, сводит и разводит их.

Действие спектакля проходит в одном из московских госпиталей. Действующие лица — это работники госпиталя, врачи, медсестры и «ранбольные». Но основная линия спектакля - это письма с фронта лейтенанта Юрия Ведерникова к медсестре Нине.

Они не были даже знакомы, когда Юра лежал в госпитале. Девушка ему нравилась, но из-за своей застенчивости он так и не решился подойти к ней и заговорить. Нина, получив его письмо с фронта, была очень удивлена: она даже толком не могла его вспомнить.

В биографии Юры Ведерникова нет ничего необычного, она похожа на сотни таких же судеб молодых людей поколения, ставшего военным. Но в свои двадцать лет он — уже командир роты, имеет две награды.

Нине — девятнадцать. Она хорошенькая, остроумная, общительная девушка, она до умопомрачения любит танцевать, смеяться, любит, чтобы ею восхищались. Но Юра сумел разглядел в ней и другое - сочувствие, жертвенность и тонкую, умеющую сострадать душу. Ее любовь помогает не упасть духом "ранбольным", у которых впереди опять война. Она почти не помнит лейтенанта Юру. Тем не менее, зная, как на фронте нужны письма, не может не откликнуться.

Поначалу Нина отвечает на письма Ведерникова только из чувства долга. Порой она ведет себя в них бестактно, пренебрежительно относится к его стихам, не хочет, чтобы он присылал ей свою фотографию. Но со временем понимает, насколько искренние и глубокие чувства испытывает к ней юноша. Под влиянием такого отношения меняется и сама Нина.

Удивительная история любви двух людей, так и не успевших как следует узнать друг друга, даже не успевших перейти на «ты».

Что станет с Юрой и Ниной? Чем закончится эта невероятная история неповторимой любви? Об этом вы узнаете, придя на спектакль «Привет с фронта!» Драматического театра Северного флота.