Притяжение Арктики

Когда началось освоение Арктики? Кто первый дошел до Северного полюса? Что влечет человека в «Страну холода»? На эти и другие вопросы отвечают книги издательства «Paulsen», специализирующегося на выпуске литературы об Арктике и Антарктике. Особый интерес представляют книги «Моря Российской Арктики» Владимира Визе, «Изнанка белого» Рамаза Алиева, «Папанинская четверка» Юрия Бурлакова, «Полярная авиация России 1946-2014 гг.» Андрея Волосова.

С представителями животного мира Арктики вас познакомят красочные фотоальбомы – «Русская Артика. Остров Врангеля» Сергея Горшкова, «Рожденные в Северном сиянии» Анатолия Кочнева и др.

Освоил ли человек Арктику? Как и где живут коренные арктические народы, какие проблемы решают? Издание «Арктическая энциклопедия» в двух томах ответит на эти вопросы.

На выставке можно познакомиться с литературой и на норвежском языке. Книга «Amundsen siste reise» Моники Кристенсен, которая уже переведена на русский язык, рассказывает о последних днях жизни известного норвежского путешественника Руаля Амундсена.

Среди изданий на норвежском языке - книга Harald Dag Jolle «Nansen», которая описывает биографию знаменитого норвежского ученого, полярного исследователя, лауреата Нобелевской премии мира Фритьофа Нансена.

Выставка работает в зале отраслевой литературы и периодических изданий.