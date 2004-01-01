Природы вечной обаянье

Буздуган Любовь Николаевна родилась 12 апреля 1938 года в Республике Молдова. Окончила бельцкую музыкальную школу и курсы руководителей самодеятельности. Трудовой путь начался в г.Калараш (Молдова) – работала инспектором отдела культуры.

В 1968 году приехала в Мурманск, где устроилась баянистом-аккомпаниатором в клуб «Портовик», а позже художником - оформителем в гарнизонный Дом офицеров – это работа стала для художницы своеобразной творческой школой. Позже в СМУ- 3 треста «Спецстроймеханизация» в должности художника-оформителя Любовь Николаевна проработала более 10 лет. В 90-е годы должность была сокращена и тогда художница стала писать, и уже не лозунгами и социалистическими обязательствами оформляла заводские помещения, а её светлыми, полными цвета картинами.

На счету Любови Николаевны более 20-ти персональных выставок, также она является постоянным участником областных выставок Мурманского областного Центра художественных ремесел. Ею написано около 4000 холстов. Работы неоднократно поощрялись дипломами, грамотами, призами зрительских симпатий.

Главным учителем художницы стала ПРИРОДА, в которой есть всё – только нужно увидеть, услышать её голос, почувствовать сердцем - и она непременно оживёт. Именно природа – главная героиня картин, представленных на выставке

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №1