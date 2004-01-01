Природное наследие

На Кольском полуострове находится множество уникальных природных мест, которые требуют особого бережного к себе отношения.

К западу от озера Имандра расположен один из крупнейших охраняемых природных заповедников Европы – Лапландский. В его лесах растут сосны и ели, возраст которых колеблется от нескольких сотен, а иногда и тысяч лет. Многообразен и животный мир. В заповеднике обитает крупнейшее стадо диких северных оленей, там можно встретить лосей, медведей, песцов, росомаху.

Удивителен по красоте и второй в области заповедник – Кандалакшский. Он занимает почти все острова Кандалакшского залива Белого моря и побережье Баренцева. Заповедник является резерватом для охраны морских, водоплавающих и околоводных птиц.

Самый маленький по площади заповедник «Пасвик». Но и у него есть свои уникальные особенности. Природа этой земли необычайно красива, а история отличается богатством событий. Заповедная территория располагается в долине реки Паз на ее правом берегу. Это край величественных сосен, россыпей крупных валунов, многочисленных озер.

Но кроме трех заповедников в Мурманской области есть еще и заказники федерального и регионального значения.

Зоологический заказник «Понойский» – единственное известное на Европейском Севере России место концентрации гнездований кречета, сокола-сапсана, орлана-белохвоста, скопы, а также лебедя-кликуна и серого журавля. Все птицы включены в Красную книгу Российской Федерации и подлежат полной охране. На территории заказника обнаружены шесть камней, на плоской поверхности которых высечены петроглифы.

В региональном заказнике «Кайта» находятся уникальные реликтовые ельники, которые располагаются на территории Кандалакшского и Ковдорского районов. Подсчитано, что там растут деревья, возраст, которых превышает 200-300 лет, а в лесах обитает свыше 100 видов животных и растений, занесенных в Красную книгу.

На фотовыставке представлено 28 работ, которые познакомят с удивительной заповедной северной природой и обитателями заповедников и заказников Мурманской области. Выставка предоставлена Кандалакшским государственным природным заповедником и приурочена к объявленному в России Году экологии.