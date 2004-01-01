Природа глазами детей
Областные выставки детского творчества
Областные выставки детского творчества
Выставки организованы совместно с Мурманской областной общественной организацией «Природа и творчество» и завершают цикл мероприятий, посвященных Году экологии.
На выставках представлено свыше 150 экспонатов, выполненных в технике фитодизайна, коллажей из засушенного растительного материала, лесной скульптуры, валяния, декупажа и других техниках, работы из вторичного сырья.
Вход свободный
Две научных выставки в одной!
Выставка изданий, посвященная 15-летию паломнического культурно-просветительского центра Мурманской митрополии