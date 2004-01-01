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Природа глазами детей

Областные выставки детского творчества

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События: Выставки.

Выставки организованы совместно с Мурманской областной общественной организацией «Природа и творчество» и завершают цикл мероприятий, посвященных Году экологии.

На выставках представлено свыше 150 экспонатов, выполненных в технике фитодизайна, коллажей из засушенного растительного материала, лесной скульптуры, валяния, декупажа и других техниках,  работы из вторичного сырья.

Областная научная библиотека
c 20 декабря 2017 по 30 января 2018
Цены

Вход свободный

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