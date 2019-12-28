Приключения мышат-малышат

Дед Мороз забыл положить в мешок с подарками куклу для девочки Маши, и Мышата-малышата придется отправиться на поиски Деда мороза, чтоб передать куклу для его мешка. По дороге они встретят много зверят, сказочных существ. Конечно же, отыщут Снегурочку, помогут ей сделать новогодние подарочки. У нас камерная атмосфера.

Каждый ребенок станет главным героем сказки, сможет без очереди поучаствовать во всех заданиях и получит подарок. Каждому малышу будет хорошо видно и слышно, и ему не придется танцевать, стоя возле кресла в огромном зрительном зале. Ёлка рассчитана точно на возраст ребенка. И мы гарантируем, что вашему малышу будет интересно, все игры и сюжет мы разрабатывали вместе с нашими педагогами. А еще мы знаем, как не напугать малышей Дедушкой Морозом.

Место проведения: детский центр «МАМАРАДА», г. Мурманск, пр. Кольский, 174/2