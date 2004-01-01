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Приключения Эльзы и её друзей

Новогодний детский праздник

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События: Детские праздники, Новый год.

Олаф и Эльза уже ждут своих друзей. Они пригласили Дедушку Мороза и Снегурочку к себе в гости, чтобы порадовать детишек интересным праздником и очень хорошими подарками.

В программе:

игровая сказка «Холодное сердце»
выступления от Дедушки Мороза и Снегурочки
большие подарки от Пинты для всех детей
снежно-бумажное шоу
дискотека для всех
фотосессия со всеми героями игровой сказки
фруктовый стол для самых важных друзей

Пинта
24 декабря
17:00
Цены

1100 р. (взрослые – бесплатно)

Телефон для справок и дополнительной информации: 45-24-95 

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