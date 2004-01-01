Приключения Эльзы и её друзей
Новогодний детский праздник
Новогодний детский праздник
Олаф и Эльза уже ждут своих друзей. Они пригласили Дедушку Мороза и Снегурочку к себе в гости, чтобы порадовать детишек интересным праздником и очень хорошими подарками.
В программе:
игровая сказка «Холодное сердце»
выступления от Дедушки Мороза и Снегурочки
большие подарки от Пинты для всех детей
снежно-бумажное шоу
дискотека для всех
фотосессия со всеми героями игровой сказки
фруктовый стол для самых важных друзей
1100 р. (взрослые – бесплатно)
Телефон для справок и дополнительной информации: 45-24-95