Приключения Эльзы и её друзей

Олаф и Эльза уже ждут своих друзей. Они пригласили Дедушку Мороза и Снегурочку к себе в гости, чтобы порадовать детишек интересным праздником и очень хорошими подарками.

В программе:

игровая сказка «Холодное сердце»

выступления от Дедушки Мороза и Снегурочки

большие подарки от Пинты для всех детей

снежно-бумажное шоу

дискотека для всех

фотосессия со всеми героями игровой сказки

фруктовый стол для самых важных друзей