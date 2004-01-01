Приходите в гости к нам

Участники коллективов исполнят русские народные песни и авторские произведения: знаменитый «Русский Тимоня» из репертуара Марии Мордасовой, «Подари мне платок» из репертуара Людмилы Зыкиной, «Колокольчик», «Ягода», «Маков цвет» и много других весёлых и лиричных композиций.