Приходите в гости к нам

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Концерт фольклорного ансамбля «Потешенки»

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События: Концерты.

Участники коллективов исполнят русские народные песни и авторские произведения: знаменитый «Русский Тимоня» из репертуара Марии Мордасовой, «Подари мне платок» из репертуара Людмилы Зыкиной, «Колокольчик», «Ягода», «Маков цвет» и много других весёлых и лиричных композиций.

ДК им. С.М. Кирова
11 ноября
16:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90

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