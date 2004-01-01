Приготовление сосисок и колбасок
Мастер-класс от Петра Пахомова
Мастер-класс от Петра Пахомова
В Мурманск для проведения серии мастер классов приезжает Пётр Пахомов, частнопрактикующий колбасник, консультант и обучающий тренер персонала малых мясоперерабатывающих производств, фермерских хозяйств и предприятий сегмента HoReCa по организации собственного производства колбасных продуктов.
Что будем готовить?
Бесплатно
Запись проводится у Игорева Алексея (+79817104747) и Кияницы Сергея (+79211601012)