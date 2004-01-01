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Приготовление сосисок и колбасок

Мастер-класс от Петра Пахомова

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События: Мастер-класс.

В Мурманск для проведения серии мастер классов приезжает Пётр Пахомов, частнопрактикующий колбасник, консультант и обучающий тренер персонала малых мясоперерабатывающих производств, фермерских хозяйств и предприятий сегмента HoReCa по организации собственного производства колбасных продуктов.

Что будем готовить?

  • чесночные колбаски из бедра
  • ветчинные сосиски из грудки и бедра
  • луковые сосиски из грудки и сливок
Пинта
12 марта
12:00
Цены

Бесплатно

Запись проводится у Игорева Алексея (+79817104747) и Кияницы Сергея (+79211601012) 

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