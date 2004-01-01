Приглашение к обеду

Выставка – проект Государственного Русского музея, – представляет шестьдесят произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства XVIII-XXI веков, раскрывающий визуальное воплощение традиций русского застолья, пиршественных купеческих и дворянских или скромных крестьянских обедов.

Произведения содержат историко-этнографические сюжеты, в жанровой картине и натюрморте отражены русское хлебосольство и гостеприимство, трапезы и увеселения различных сословий России. Потребность ходить в гости и принимать гостей составляли важнейшую сторону общения людей, было естественным стремлением к преодолению одиночества, решению задач и споров между людьми.

Выставка предлагает зрителю окунуться в атмосферу истории отечества через призму сюжетов, связанных с едой и застольями.