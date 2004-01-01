Презентация новых изданий Центра народов Севера

6 февраля – национальный праздник, который отмечает саамский народ, проживающий в России, Норвегии, Финляндии и Швеции. По сложившейся традиции в этот день в Областной научной библиотеке будут представлены новые книги, изданные Мурманским центром народов Севера.

Свои издания представят кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций Мурманского арктического государственного университета Виктория Бакула и член Союза писателей России, создатель и хранитель Музея саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой Надежда Большакова.

Книги будут представлены в электронном формате. Также участники встречи смогут познакомиться с выставкой изданий и изделий саамского декоративно-прикладного искусства «Четыре цвета – шамшура готова…».