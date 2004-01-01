Презентация нотного сборника Анны Гришко

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Анна Гришко – молодой талантливый музыкант, педагог, лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Пример года» по версии интернет-журнала «Новая волна».

Сборник «Камерные ансамбли для учащихся детских школ искусств и музыкальных школ» был издан на грант Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, он не имеет аналогов в России. В пособие вошли в числе прочего собственные переложения и обработки автора для различных составов камерных ансамблей.

Презентация пройдет в формате концерта, в котором примут участие Анна Гришко, Надежда Ефремова (скрипка), Яков Вахренев (саксофон) и учащиеся Детской школы искусств города Гаджиево.

На мероприятии состоится передача обязательных экземпляров сборника в фонды Областной научной библиотеки.