Пресноводные водоемы Мурманской области

Мурманскую область по праву называют краем озер и рек. Вместе с Дмитрием Денисовым – кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником Института проблем промышленной экологии Севера - участники встречи познакомятся с озерами, реками и другими пресноводными водоемами региона. Ученый расскажет об основных отличиях реки от озера, о том, какие водоемы называются «пресноводными», много ли озер и рек в Мурманской области, каковы их размеры, глубина, длинна и происхождение. Дмитрий Денисов расскажет о том, почему вода в горных речках прозрачная, а на болоте – имеет коричневый цвет, и что такое водораздел? Участники встречи узнают об экологических проблемах водных ресурсов.