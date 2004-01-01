Премия борцов с мусором

Пока массовые мероприятия под запретом, отдельные активисты по-прежнему убирают мусор: во время пробежки или прогулки с собакой, по пути на работу или в магазин. Чистые Игры решили отметить их подвиги и наградить самых отважных героев.

Старт 5 июня — во Всемирный день окружающей среды, награждение — 5 июля.

Как участвовать?

собирайте мусор на улице и природе с 5 по 30 июня

публикуйте во ВКонтакте или Instagram фото и видео с ваших уборок с указанием города, хэштегом #боймусору и ссылкой на аккаунт @clean_games.

Также вы можете прислать в личные сообщения Чистым Играм ссылку на страницу другого человека, который активно борется с мусором. Его пригласят к участию.

Читайте полные правила, подпишитесь на группу ВКонтакте и Инстаграм, а также на уведомления о Премии!

Важно! Мы не призываем вас нарушать самоизоляцию. Выходите из дома только в случаях, не подпадающих под запреты на перемещения в вашем регионе.