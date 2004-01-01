Премия борцов с мусором
Акция от проекта Чистые Игры
Акция от проекта Чистые Игры
Пока массовые мероприятия под запретом, отдельные активисты по-прежнему убирают мусор: во время пробежки или прогулки с собакой, по пути на работу или в магазин. Чистые Игры решили отметить их подвиги и наградить самых отважных героев.
Старт 5 июня — во Всемирный день окружающей среды, награждение — 5 июля.
Как участвовать?
Также вы можете прислать в личные сообщения Чистым Играм ссылку на страницу другого человека, который активно борется с мусором. Его пригласят к участию.
Читайте полные правила, подпишитесь на группу ВКонтакте и Инстаграм, а также на уведомления о Премии!
Важно! Мы не призываем вас нарушать самоизоляцию. Выходите из дома только в случаях, не подпадающих под запреты на перемещения в вашем регионе.