Премиальный парад

Экспонируются произведения широко известных писателей и новые имена российской и зарубежной литературы. Выставка поможет посетителям открыть для себя неповторимый авторский стиль и непривычный взгляд на мир лучших современных писателей.

Роман «Крепость» Петра Алешковского, ставший лауреатом премии «Русский Букер» в 2016 году, интересен неожиданным прочтением средневековых легенд о Золотой Орде и борьбе за сохранение сокровищ русской культуры.

Лауреат десятой литературной премии «Большая книга» – роман «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной – посвящен теме выживания раскулаченных людей разных национальностей и вероисповеданий в глухой сибирской тайге.

Юмористический роман Сергея Носова «Фигурные скобки» стал победителем премии «Национальный бестселлер» в 2015 году. Произведение о необыкновенном математике, побывавшем на учредительном съезде иллюзионистов – микромагов, заинтересует любителей фантастики и неразрешенных загадок.

Также на выставке представлены произведения авторов – лауреатов престижной Нобелевской премии по литературе за 2015 и 2017 годы – белорусской писательницы Светланы Алексиевич и британца японского происхождения Кадзуо Исигуро.